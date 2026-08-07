謝罪
『謝罪』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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韓国サッカー協会が性接待疑惑について「まさに惨めな状況にある」と謝罪
日テレNEWS NNN
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韓国人ユーチューバーが日本帰化を宣言し翌日に撤回、日韓双方から批判
チョ氏は虚偽情報流布の疑いで検察に不拘束送致されたと報じられており
サーチコリアニュース
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ドジャースが悪夢の７連敗、ディアスが九回に逆転サヨナラ２ランを被弾
クローザーのディアスが九回に逆転サヨナラ2ランを被弾し試合を落とした
デイリースポーツ
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韓国サッカー協会が審判への性接待疑惑を認め謝罪、国内外で批判が高まる
2011〜12年の計7試合で日本人を含む約10人の審判が対象とのこと
ココカラネクスト
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浦和レッズのサヴィオが開幕戦で退場、チームへの謝罪をSNSに投稿
MFマテウス・サヴィオが前半22分に2枚目の警告を受け退場となり10人での戦いを強いられた
サッカーダイジェストWeb
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BLACKPINK10周年騒動でジスがファンへ謝罪のメッセージを投稿
YGエンタが直前告知した10周年ミート＆グリートの内容がファンの反発を招いたとのこと
スポーツソウル日本版
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家族LINEに本音を誤爆で大焦り「消せない…」外面の良い義母の末路
義母が本音を家族LINEに誤爆し、夫と義父がその内容を見て事態が一変した
女子SPA！
2026年8月7日
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広陵高の野球部で起きた暴力問題 元監督、被害生徒の保護者には直接謝罪
暴力を防げなかったとして陳謝し7月に学校の全役職を辞任したと説明した
読売新聞オンライン
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広陵高校野球部の中井元監督が暴力問題で初めて会見を開き謝罪
昨年1月に1年生部員が複数の部員から暴力を受けた問題で元監督は「防げなかった」と述べた
日テレNEWS NNN
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東京五輪銀の本多灯が危険運転致傷で起訴、代表を辞退し謝罪
法定速度を超過し対向車線の乗用車と衝突、男性に全治1か月のケガを負わせたという
東スポWEB
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広陵野球部の暴力問題 高校を退職した元監督が会見「申し訳ない」
広島テレビニュース
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競泳・本多灯 SNSで人身事故謝罪「軽率な行動」危険運転致傷の罪で起訴
東京五輪バタフライ銀メダリストが車で人身事故を起こしたとのことで
デイリースポーツ
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フワちゃんが渡米中に飛行機乗り遅れ、軽い投稿に批判の声
女性自身
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東京五輪銀の本多灯が危険運転起訴を受けSNSで謝罪、選手活動を自粛
本多は2025年5月に起訴されたが、水連への報告は7月31日と大幅に遅れた
スポーツ報知
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東京五輪バタフライ銀の本多灯選手、危険運転致傷の罪で起訴と発表
共同通信
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広陵高校野球部で暴力問題 元監督の中井哲之氏、会見で謝罪表明
中井哲之元監督は暴力を防げなかったことへの深い反省と謝罪を述べた
共同通信
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NHK職員が性被害を受けた問題 対応に「説明責任を果たして」などの声
週刊女性PRIME
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ひろゆき妻が新党批判投稿を謝罪、「配慮に欠けた行動だった」と振り返る
新党設立を事前に知らされず批判した投稿が配慮に欠けたと振り返った
J-CASTニュース
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松のや「ママ応援企画」に批判が殺到し謝罪、弁護士が差別性を指摘
弁護士は「食事を作るのはママ」という前提に差別性があると指摘する
弁護士JPニュース
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西野亮廣が相方・梶原雄太の誕生日に「お笑いが下手」と長文で公開謝罪
「お笑いが下手だから夢は叶わない」と相方への厳しい指摘をユーモアたっぷりに綴った
日刊スポーツ