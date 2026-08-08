テレビ
『テレビ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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俳優の戸塚純貴が結婚したことを発表「より一層精進して参ります」
オリコンニュース
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元ジャングルポケット斉藤被告、同意の有無をめぐり公判が大詰めへ
NEWSポストセブン
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大倉忠義 「鳥貴族」で創業者実父とバラエティー番組で初共演
スポニチアネックス
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音楽P・蔦谷好位置氏 離婚を公表「悲しかったですが今はとても前向き」
協議離婚で7月31日に届が受理され「一人暮らし7日目」とつづっている
スポニチアネックス
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サウジアラビア・パキスタン・トルコが共同防衛協定に署名
ABEMA TIMES
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テレビ東京の田中瞳アナがロケでの無断撮影は仕事に支障が出ると苦言
ロケ撮影中に無断で写真を撮られたりカメラを向けられたりすると恐怖を感じるという
日刊スポーツ
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森香澄がローマでスリ被害、犯人を追走するも取り逃がす一部始終を公開
YouTube撮影中のカメラにスリ犯とみられる男の姿が映っており証拠映像となった
日刊スポーツ
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令和8年8月8日の末広がりに、及川光博ら芸能人の結婚発表が相次ぐ
俳優の及川光博氏が一般女性との再婚と妊娠を公式サイトで報告した
日刊スポーツ
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及川光博が一般女性との再婚を発表、新しい命を授かったことも報告
お相手は一般の方のため詳細は非公表とし、取材自粛を呼びかけている
日刊スポーツ
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佐藤二朗、渡辺えりの苦言でトーンダウン後にXを再開しノロケ投稿
NEWSポストセブン
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大阪・十三の淀川河川敷に屋台22店舗が並ぶ新スポット「ミナモ十三」が開業
22店舗が出店する屋台形式のグルメエリアが目玉で、初期投資の少なさが出店者に好評とのこと
MBSニュース
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元読売テレビ・佐藤佳奈アナがツインプラネットに所属、フリーへ転身
同事務所初のフリーアナとして司会やコメンテーターでの活躍が期待される
オリコンニュース
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーの佐藤佳奈さんと結婚を発表
紹介者は吉本の先輩・茜チーフ氏で、遠距離を乗り越えての結婚とのこと
日刊スポーツ
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しんいちの「高岸離婚おめでとう」炎上、布川ひろきが舞台裏を告白
しんいちが楽屋で「コンパ一緒に行こう」まで言う計画を布川に相談していたという
オリコンニュース
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のんの13年ぶり連ドラ「TM30」が視聴率低迷、完全復活に壁か
日刊ゲンダイDIGITAL
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レインボー池田直人が先輩芸人・茜チーフの紹介で元アナと結婚を発表
コント中に相方のジャンボたかおへサプライズで結婚報告するという演出で伝えた
オリコンニュース
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横浜FMの16歳・三井寺真がデビュー戦で久保の記録を塗り替える
前半7分にプロ初得点を決め久保建英が持つクラブ記録を塗り替えた
スポーツ報知
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鹿島がAT2発で1−3から逆転、国立最多6万人超の前で開幕白星
1対3の劣勢から後半アディショナルタイムにチャヴリッチが2得点を挙げ逆転した
スポニチアネックス
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世界一周中に3度も再会した夫妻が長崎・奈留島で居酒屋を開く
世界一周中にバングラデシュ・インド・ジョージアで3度も偶然再会した
オリコンニュース
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ナンプラー不要で作れる鶏肉フォー、澄んだスープがちゅるん麺に絡む
鶏むね肉を茹でた旨味たっぷりスープと乾麺フォーが主役の一品で
オレンジページ☆デイリー