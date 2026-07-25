社会人
社会に参加し、その中で自身の役割を担い生きる人のことである。一般的には学生は除外される。 ただし一部の学生も社会人と呼ばれる場合がある。
2026年8月8日
2026年8月7日
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習近平政権の愛国主義教育が後押し、中国各地で抗日体験施設が急増
2024年施行の愛国主義教育法が観光施設に愛国心醸成の役割を義務づけたという
プレジデントオンライン
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合格がピークに「受験の成功体験」を社会人になっても引きずる東大卒の盲点
合格をゴールと錯覚し燃え尽きる点や専門性を持たない点が主な特徴とされる
みんかぶマガジン
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横浜F・マリノス宮市亮が語る、NARUTOとSLAM DUNKが育んだ選手の原点
『NARUTO』『BLEACH』『SLAM DUNK』が青春を支えたと宮市は述べている
Sportiva
2026年8月4日
2026年8月2日
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「強」を「すね」と読む…「きわめて稀」な武士のキラキラネーム
名乗り訓の多くは中国古典の注釈に由来するという説が有力とされている
プレジデントオンライン
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毎朝の通勤電車でスマホは損してる…「見る力」を鍛えるのに最適
通勤電車で車窓から数字を探す行為が視覚系脳番地と記憶力を高めるとのこと
プレジデントオンライン
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月30日
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早慶戦が甲子園で17年ぶり開催、岡田彰布氏が始球式に登場
現役と社会人・OBの混成チームが対戦し、甲子園では17年ぶりの開催となる
スポニチアネックス
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10歳息子が385万円を無断課金、父が息子に示した条件とは
Appleへの返金申請は2度却下され、氏は感情的に怒らず「385事件」と命名し教育に活用
集英社オンライン
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「特攻くずれ」と揶揄された蔦文也が酒に溺れた若き日の苦悩
特攻隊員経験やプロ野球挫折を経て「くずれ」と揶揄され酒に溺れたという
集英社オンライン
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中国企業が日本の熟練工を引き抜き、暗黙知ごと持ち去ろうとしている
ロボット導入より現場が学び続ける構造の構築こそが本質だと田中教授はいう
プレジデントオンライン
2026年7月28日
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手取り15万円の45歳息子と暮らす70歳母、年金18万円が消えていく家計の実態
息子の手取りは15万円で家への入金は3万円のみ、家計はギリギリの状態
プレジデントオンライン
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ちいかわはなぜ大人や海外ファンの心をつかむのか、その魅力を解説
デイリー新潮
2026年7月27日
2026年7月26日
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600年続く寺の息子が湯葉をファストフードに変え表参道で完売
600年続く寺出身の渡邊さんが生湯葉を巻いた商品を表参道で展開し大反響
プレジデントオンライン
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侍ジャパン新監督に井口氏が就任、28年ロス五輪での金メダルを誓う
28年ロサンゼルス五輪での金メダルを誓い、大谷ら現役MLB選手の
スポニチアネックス