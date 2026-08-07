メディア
『メディア』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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張本智和が向鵬を撃破、中国男子が16強で全滅し元代表が苦言
世界ランク上位の王楚欽と林詩棟が不在とはいえベスト8前に全員敗退
東スポWEB
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スペインが二度目の世界王者に輝き、日本との差がさらに広がった4年間
筆者の小宮良之氏は日本のカタールW杯勝利を「僥倖」と指摘し誇るべきでないと主張
サッカーダイジェストWeb
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タイの14歳男子生徒が学校で銃を乱射し6人が死亡、計画的犯行の疑いも
ABEMA TIMES
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冨安健洋がクリスタル・パレスに正式加入、加入当日に即デビューを飾る
8月7日のフルハム戦で後半から途中出場し、デビューを飾ったとのこと
FOOTBALL ZONE
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韓国サッカー協会が外国人審判員に性的接待をしていた疑い
日テレNEWS NNN
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武豊が凱旋門賞制覇への悲願を語り、メイショウタバルで挑む決意を示す
武豊は凱旋門賞を「日本の夢」と表現し、32年で10回騎乗してきた
スポニチアネックス
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板倉滉のアヤックス放出をめぐり、現地メディアが「無謀」と懸念を示す
売却候補の一人とされるが、放出すれば右CBの選択肢が激減するリスクがある
サッカーダイジェストWeb
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上田綺世がワンオペ育児発言で炎上した妻を守る投稿をしたと話題に
女性自身
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トヨタの7人乗り大型SUV「ハイランダー」が860万円で全国発売開始
価格は860万円で、2.5リッターハイブリッドとE-Four AWDを搭載している
くるまのニュース
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熊本地震を機に専門家が指摘する、韓国の耐震化率と備えの課題
韓国の民間建築物の耐震確保率は18%にとどまり脆弱性が高いとされる
サーチコリアニュース
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米上院がロシア制裁法案を可決、原油購入上位5カ国に高関税を課す方針
ロシア産原油・天然ガスの購入量が多い上位5カ国からの全輸入品に
共同通信
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「水を飲めば安心」は危険、医師が語る熱中症を防ぐ水分補給の正解
発汗機能には限界があり、高湿度の日は脱水だけが進行する危険性があるという
プレジデントオンライン
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乗客同士でイライラ…ここ1年に新幹線内で増加した「2大トラブル」
プレジデントオンライン
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訪日アメリカ人が原宿・川崎でヴィンテージを買い漁る深い理由
円安に加え日本人の物持ちの良さとバブル期の大量購入が背景にあり
現代ビジネス
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韓国で高齢者と若者の貧困が同時進行、政府は難しい政策選択を迫られる
65歳以上の地下鉄無料乗車が論争を呼ぶ背景には高齢者貧困率39.7％がある
現代ビジネス
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実態が見えない米イラン協議、イランが強気を崩さない理由とは
イランは緊張継続で国内不満を抑制でき、交渉カードも増えたとBBCが報じた
日テレNEWS NNN
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レインボー池田直人が先輩芸人・茜チーフの紹介で元アナと結婚を発表
コント中に相方のジャンボたかおへサプライズで結婚報告するという演出で伝えた
オリコンニュース