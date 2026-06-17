Snow Man
ジャニーズ事務所所属のジャニーズJr.内の9人組男性アイドルグループ。
2026年8月1日
2026年7月30日
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佐久間宣行氏「エゴサはやめた」きっかけになった人気アイドルを実名告白
「佐久間」で検索するとSnow Man佐久間大介の情報ばかり出てくるという
日刊スポーツ
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Snow Manが新CMで…会社員に？宮舘涼太＆佐久間大介の女性役に絶賛も
宮舘涼太と佐久間大介が女性役を演じ、阿部亮平が「別の部屋かと思った」と絶賛
ミュージックヴォイス
2026年7月29日
2026年7月24日
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Snow Manの「THE FIRST TAKE」出演 目黒蓮不在でファンから困惑の声も
週刊女性PRIME
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モトローラが初の横開きフォルダブル「razr fold」を国内向けに発売
価格は29万9800円だが、IIJmioのMNP利用で19万9800円での購入が可能
ケータイ Watch
2026年7月23日
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目黒蓮の「凱旋作品」をテレビ朝日系が制作か 相手役の条件
テレ朝が望んでいる相手役は「フレッシュな女優」のようだと芸能関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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政治難民だった少年が皇族衣装を担当し、オルセー美術館で作品を発表
女性自身