ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が、1日放送の「ジャンクSPORTS世界に誇る日本のアスリートが大集結SP」（後7・00）に出演。契約交渉の秘話を明かした。巨人からポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指していた岡本。今年1月3日、交渉期限の数時間前にブルージェイズと合意。4年総額93億円で契約を結んだ。岡本の代理人を務めたのは、高額契約を勝ち取る凄腕で、菊池雄星、吉田正尚も担当したスコット・