news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「なりすまし…本人と“鉢合わせ”『試験受けたら報酬を…』」についてお伝えします。◇◇◇警視庁に逮捕されたのは、中国籍の塾講師、李彬容疑者（39）。ことし3月、東京・世田谷区日本大学の入学試験で受験生になりすまし、解答用紙に他人の名前を記入した疑いがもたれています。警視庁によると試験当日、李容疑者は10代の中国受験生になりすまし、会場の席に座っていま