レッドソックスは25日（日本時間26日）、アレックス・コーラ監督の解任を発表した。球団は指揮官に加え、打撃コーチやベンチコーチ、戦略担当コーチら5人の解任も発表。開幕からわずか1カ月で首脳陣が刷新されることとなった。チームはこの日、オリオールズに17−1と大勝したが、10勝17敗でア・リーグ東地区最下位に沈んでいる。吉田正尚は今季、ベンチスタートの試合も増えているが、首脳陣が刷新されれば今後、起用法が