◆米大リーグホワイトソックス―カブス（１６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が、本拠のカブス戦に「２番・一塁」で先発出場し、７試合ぶりの１６号本塁打を放って、ジャッジ（ヤンキース）に並んで再びリーグトップタイに立った。３回１死無走者。初球のストライク判定をチャレンジでボールと変更され次のボールがストライクになった３球目。８３・９マイル（約１３５