ベネズエラの優勝で幕を閉じた2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（以下WBC2026）。同大会は地上波での放送がないことでも話題を集めました。産業能率大学スポーツマネジメント研究所（東京都世田谷区）が実施した調査によると、6割超が「地上波テレビで放送してほしかった」と回答し、「国民の関心が高いスポーツ大会は、誰もが無料で視聴できることが望ましい」とする声が約7割にのぼることがわかりました。【調査結果】ユニバーサルア