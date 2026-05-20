米Google（グーグル）は、「Google I/O 2026」で、生成AI「Gemini」に新モデル「Gemini 3.5 Flash」の提供や、AIエージェント「Gemini Spark」など、多数のアップデートを発表した。 「Gemini 3.5 Flash」提供開始 「Gemini 3.5 Flash」は、「Gemini 3.5」ファミリーの第一弾として提供されるモデルで、応答が早いFlash系のモデルでありながら、「Gemini 3.1 Pro」と同等の賢さを備える。編集