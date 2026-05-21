5月20日に放送された『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）にタレントの王林が出演。この日は「健康ガチ勢VS不摂生上等な女」が特集され、王林は酒にまつわるエピソードを披露した。「女優の佐藤仁美さんが若いころと酒量が変わらない話に続き、王林さんも《毎日パーティーみたいに飲んでいる》と述べ、青森でも東京でも王林さんがお店に行くとお酒がなくなって近くのバーから取り寄せることになってしまうと話していました。M