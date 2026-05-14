米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」電子版は１３日（日本時間１４日）、「現在の球界最悪の契約ワースト１０」を発表し、レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が１０位にランクされた。吉田は２０２２年１２月にレッドソックスと５年９０００万ドル（約１４２億円）の契約を結び、４年目のシーズンを迎えている。同誌は「最高の成績を残したのはメジャー１年目でＯＰＳ．７６０、１５本塁打を記録した。その後３年間