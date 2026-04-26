解任のコーラ監督が他チームに電撃就任する可能性が報じられた(C)Getty Imagesレッドソックスのアレックス・コーラ監督が成績不振により解任されたことが現地時間4月25日、報じられた。チームは今季ここまで10勝17敗とア・リーグ東地区最下位に低迷しており、打撃コーチら5人のコーチ陣も解任となった。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見るそんな中、米メディア『ClutchPoints』が「ここ1週間ほどで監