これでも出番が増えた方だ。【もっと読む】「人間性」がアウト？ 佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠レッドソックスの吉田正尚（32）が日本時間22日のヤンキース戦に「3番・指名打者」で2試合連続のスタメン出場。4打数無安打に終わったものの、今季はここまで15試合に出場し、38打数11安打、打率.289、出塁率.438と結果を残している。3月のWBCで侍ジャパン入り。打撃技術と選球眼は健在で、金子ヘッドコーチは吉田