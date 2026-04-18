タイガース戦【MLB】レッドソックス 1ー0 タイガース（日本時間18日・ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手は17日（日本時間18日）、本拠地でのタイガース戦で延長10回に代打サヨナラ打を放った。チームでは実力ある外野手が多く、結果を残しても翌日にスタメン外となる場面も多い。アレックス・コーラ監督は試合後、「彼の気持ちを理解できる」を心情をおもんばかった。吉田は14日（同15日）のツインズ戦で2安打、15日（