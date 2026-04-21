ホワイトソックス・村上宗隆（26）の当たりが止まらない。【もっと読む】「人間性」がアウト？ ドジャース佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠日本時間20日のアスレチックス戦の五回無死一塁から、相手の先発左腕スプリングスの甘く入った変化球を捉えて右翼スタンドに叩き込む8号2ラン。18日のア軍との3連戦初戦から3試合連続本塁打を放った。ここまで8本塁打はアストロズ・アルバレス（10本）、本塁打王3度（2017