【モデルプレス＝2026/05/21】お笑い芸人の鳥居みゆきが、20日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）出演。過去の職業を明かし、スタジオを驚かせた。【写真】鳥居みゆき「イケメンすぎる」と話題の甥っ子◆鳥居みゆき、過去の職業明かすこの日は「健康に命をかける女 vs 不摂生上等な女」をテーマに、出演者たちが健康意識や生活習慣についてスタジオトーク。歯の健康の話題になると、お笑いタレントのイモトア