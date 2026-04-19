レッドソックス―タイガース米大リーグ・レッドソックスの38歳アロルディス・チャップマン投手が、17日（日本時間18日）の本拠地タイガース戦で9回に登板。101マイル（約162.5キロ）の直球で空振り三振を奪うなど圧巻の投球を見せ、1イニングを無失点に抑えた。38歳でも衰え知らずの剛腕に驚きの声が広がっている。0-0の同点で迎えた最終回、マウンドに上がったチャップマンは、タイガースのディングラーに対し、カウント0-2か