「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇。ＳＮＳもドジャースの話題で沸騰した。１点を追う九回１死、ロハスの同点弾が飛び出した場面では、ブルペンの「チームＪＡＰＡＮ」も歓喜。ＮＨＫの中継カメラが捉えた映像では、山本は両手を顔に覆い、集中力を高めるようにグラウンドを見つめた。一方、並んでいた佐々木朗希は驚いた