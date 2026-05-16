◇MLB ドジャース 6-0 エンゼルス(日本時間16日、エンゼル・スタジアム)ドジャースは投手8人の継投によるブルペンデーで勝利したものの、当初先発予定のブレーク・スネル投手が左肘の遊離体の影響により故障者リスト入り。先発投手陣の離脱が続いています。サイ・ヤング賞を2度受賞(2018年、2023年)し、昨年のワールドシリーズ連覇にも貢献したスネル投手。今季は3月に左肩負傷で故障者リスト入りし出遅れていましたが、10日のブレ