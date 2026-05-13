メジャー２年目も先発として苦しい戦いを強いられているドジャース佐々木朗希 photo by Getty Images前編：ドジャース佐々木朗希の不振と再生への道筋ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希が苦しんでいる。昨シーズンは先発として開幕を迎え、終盤のポストシーズンではブルペンに回り見事なピッチングを見せ、期待されて迎えた今季だったが、再び戻った先発で結果を残せずにいる。高校時代から佐々木を知るベテラン記者の私見