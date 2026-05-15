登板毎に課題を修正しながら投げ続けている佐々木(C)Getty Images佐々木を使い続ける「代償」令和の怪物は、もがきながら「最適解」を模索し続けている。去る5月11日に本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板した佐々木朗希（ドジャース）は、5回0/3（91球）を投げ、被安打6、四死球2、3失点で降板。5回までソロ本塁打による1失点にとどめていたものの、6回に長短打3本を連続して打たれて2失点。直後に交代を告げられた。【