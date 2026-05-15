登板毎に課題を修正しながら投げ続けている佐々木(C)Getty Images佐々木を使い続ける「代償」令和の怪物は、もがきながら「最適解」を模索し続けている。去る5月11日に本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板した佐々木朗希ドジャース）は、5回0/3（91球）を投げ、被安打6、四死球2、3失点で降板。5回までソロ本塁打による1失点にとどめていたものの、6回に長短打3本を連続して打たれて2失点。直後に交代を告げられた。【