◇インターリーグドジャース10−1エンゼルス（2026年5月17日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。今季3度目、5月初の1試合3安打でチームの5連勝に貢献した。試合前には先輩の菊池雄星投手（34）らエ軍選手と談笑するシーンも見られた。大谷は試合前練習でキャッチボールを終えると、花巻東の先輩で今年3月のWBCは侍ジャパンとして共闘した