◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）の敵地・エンゼルス戦に先発し、今季２勝目を狙う。試合前にはロバーツ監督が会見し、メジャー２年目の佐々木の人柄について語った。ロッテ時代から助っ人選手と積極的に会話を交わしていた佐々木。指揮官は「ラテン系選手たちと仲が良い。スペイン語も上達し