◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。３試合ぶり８号に期待がかかる。先発マウンドには佐々木朗希投手（２４）が上がり、今季２勝目をかける。大谷は前日１６日（同１７日）の同戦で、２本の長打を放って今季最多５打点をマークするな