日米両メディアはもちろん、MLBの公式ホームページまで騒ぎ出した。【もっと読む】佐々木朗希が抱える「時限爆弾」が炸裂する日日本時間11日のブレーブス戦は4打数無安打（空振り三振、二直、中飛、一ゴロ）、最近10試合、46打席本塁打がなく、ここ22試合で本塁打を1本しか打っていない大谷翔平（31=ドジャース）に関してだ。同サイトは30球団の改善点をひとつずつ挙げる記事を掲載。ドジャースについては「1番打者からの調