ドジャース佐々木朗希投手（２４）の?真価?が問われようとしている。ＭＬＢ移籍２年目の今季は開幕ローテーションに抜てきされ、１８日（日本時間１９日）までに８試合に先発して２勝３敗、防御率５・０９の成績となっている。見栄えこそ良くないものの、前回登板した１７日（同１８日）のエンゼルス戦ではメジャーで自己最長となる７回を投げて１失点。四死球も初めて「０」で終え、課題だった制球面で大幅な改善を見せた。