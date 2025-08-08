´ôÉì¸©¤Ï8Æü¡¢16¡Á61ºÐ¤ÎÃË½÷34¿Í¤¬²¼Î¡¤äÊ¢ÄË¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¡¢Ê£¿ô¿Í¤«¤é¥µ¥ë¥â¥Í¥éÂ°¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¸©ÅÚ´ô»Ô¤Ç2Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¸ø±é¤Î²ñ¾ì¶á¤¯¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¥­¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î¥±¥Ð¥Ö¤ä¥È¥ë¥³¥¢¥¤¥¹¤¬¸¶°ø¤Î¿©ÃæÆÇ¤ÈÃÇÄê¡£1¿Í¤¬°ì»þÆþ±¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´û¤ËÂà±¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ï¡Ö¥È¥ë¥³¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¥±¥Ð¥Ö¡×¤Î²°¹æ¤Ç±Ä¶È¡£8Æü¤«¤éºÆÈ¯ËÉ»ßÁ¼ÃÖ¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç±Ä¶È¶Ø»ß½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£