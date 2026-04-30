人気漫画「ワンピース」のカードゲーム目当てに行列を作った客が、店内に一気に走り込む様子だとする動画がX上で投稿され、危険な行為だと指摘されている。カードゲーム販売店が入居する岐阜県各務原市内のショッピングセンター「イオンモール各務原」の入口付近のシーンだという。取材に応じたイオン側は、販売予定のない商品へのうわさで集まったとみており、店とともに状況に応じた適切な対応をしていることを明らかにした。子