岐阜県垂井町で絶滅危惧種の「インドホシガメ」とみられるカメが見つかり、警察が飼い主を探しています。カメは今月10日、垂井町内の住宅の車庫で見つかり、関係者が捕獲して警察に届けました。体長およそ20cmで、星のような模様の甲羅などの特徴から、ワシントン条約などで取引が原則禁止されている絶滅危惧種のインドホシガメとみられています。警察は関係機関と協力して3カ月間飼育を続け、飼い主を探す方針です。