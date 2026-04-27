新加入選手、チーム勝利に貢献！ ◇４月24日／2025-26リーグHレギュラーシーズン男子第23節▢豊田合成記念体育館エントリオ 写真：新加入選手の齋藤 国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグH。V 6を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は現在リーグ８位の福井永平寺ブルーサンダーと対戦した。ブルーファルコンの田中大介が先制点を獲得