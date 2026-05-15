15日未明、岐阜県岐南町で男性が交差点付近で倒れているのが見つかりその後死亡が確認されました。警察はひき逃げの可能性も視野に調べています。 午前0時15分ごろ、岐南町下印食の交差点付近で、「夫が倒れている」と女性から119番通報がありました。 警察によりますと、倒れていたのは、アメリカ国籍のヒッキ― ジュニア ウイリアム ポールさん（59）で、全身を強く打っていて病院に運ばれましたが死