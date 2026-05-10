メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の観光施設「リスの森」で、「白い」シマリスが見つかり、話題となっています。 エゾリスやシマリスおよそ200匹が飼育されているリスの森では、毎年春が過ぎるとリスの子どもが巣箱から出てくる季節を迎えます。 今月5日、白いシマリスを客が見つけたということです。 施設によりますと、先天的にメラニン色素がない、いわゆる「アルビノ」とみられるシマリスだというこ