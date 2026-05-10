メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の観光施設「リスの森」で、「白い」シマリスが見つかり、話題となっています。 エゾリスやシマリスおよそ200匹が飼育されているリスの森では、毎年春が過ぎるとリスの子どもが巣から出てくる季節を迎えます。 今月5日、白いシマリスを客が見つけたということです。 施設によりますと、先天的にメラニン色素がない、いわゆる「アルビノ」とみられるシマリスだというこ