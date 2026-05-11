メ～テレ（名古屋テレビ） 各地で相次ぐクマによる被害。岐阜県白川村では、“音の壁”でクマの接近を防ぐ対策が始まっています。 クマの目撃情報は、東海地方でも。 10日、三重県尾鷲市では、車を運転していた60代男性が道路を横切るツキノワグマを目撃。 これを受けて、尾鷲市紀北町内では11日から「三重県クマアラート」の注意報が発表されています。 また8日には、岐阜県大垣市で罠にかかったクマ