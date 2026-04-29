今年のゴールデンウィークどこに行こうか、まだ決まっていない人へぜひお勧めしたいのが、名古屋から気軽に行ける岐阜県海津市の『国営木曽三川公園 木曽三川公園センター』の「春の花物語」。 青く広がるネモフィラ畑に愛犬と一緒に楽しめるマルシェや可愛いハンドメイド作品など、春のおでかけにほしい要素が、ぎゅっと詰まっています。 春の花物語とは？ 愛知・岐阜・三重にまたがる国営木曽三川公