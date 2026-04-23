記事ポイントロイスダールがイラストレーター・くらはしれいとコラボした限定デザイン缶2種を発売リーフパイ詰合せは9枚入りで税込1,296円、クッキー詰合せは10枚入りで税込1,404円2026年4月中旬から全国のロイスダール店舗で順次販売、一部店舗では取り扱いが異なりますロイスダールは、人気イラストレーター・くらはしれいとのコラボレーションによる限定デザイン缶の焼き菓子を2026年4月中旬から順次販売しています。絵本の1ペ