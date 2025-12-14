「女芸人No.1決定戦 THE W 2025決勝」が13日、日本テレビ系（土曜後7・00）で生放送されたが、優勝賞金1000万円についてネット上でさまざまな意見が寄せられている。

過去最多「1044組」が参加した今大会だが、エンディングでお笑いコンビ「霜降り明星」粗品が「賞金1000万円にしてはレベルの低い大会やったと思う」と発言し話題に。なお「M-1グランプリ2025」の出場者数は「1万1521組」となっている。

そこでネット上では、お笑いタレント・お見送り芸人しんいちの発言が話題に。今年5月放送の「水曜日のダウンタウン」にて「賞レースの歌」というネタを披露していたが、物価が上昇していることから「『M-1』は3000万円に、『キングオブコント』は2000万円に」と提案していた。しかし「『R-1』はそのままでいい」とし「『THE W』の賞金は商品券でいい」とオチをつけていた。

ネット上では「『The Wの賞金は商品券でいい』は絶妙な表現だったんだなと改めて感心した」「しんいちが言ってたTHE Wは商品券でいい〜ってのは芯食ってる」「賞金100万円ならこんなに批判されることはないと思う」「M-1と同額はどう考えてもおかしい」「さすがに1回決めた賞金は下げれないでしょ」といったコメントが寄せられていた。