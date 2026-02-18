2月16日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、売れっ子芸人・みなみかわの意外な悩みが明かされた。【映像】みなみかわ、事務所社長の妻が“大物俳優”をスカウトしていた！まさかの前向き回答に仰天今回は、みなみかわの素顔に迫るクイズ企画の後半戦を展開。解答者には、みなみかわをよく知る東ブクロ（さらば青春の光）、芝大輔モグライダー）、お見送り芸人しんいち、そしてくりぃむしちゅー・上田晋也が名を連ねた。スタ