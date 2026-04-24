お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（41）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。狙っている女性芸能人を暴露される一幕があった。“7股報道”などで騒がせている自身のイメージについて、たまにネットで評判が上がることがあるものの、「そうでもない」と“本性”に気づいているファンもいると語ったしんいち。その状況に「自分がどこにいるんだ？」「どうすればいいの？」とアイデ