ピン芸人・お見送り芸人しんいち（41）が10日放送の読売テレビ「もんくもん 皐月もんくSP」（日曜後4・30）にゲスト出演。愛車事情を語った。愛車はBMWi8で、「平成のぶしこぶしの吉村（崇）さんから譲り受けた」という。バタフライドアと言われる上に開く仕様で、「新車価格で2000万円を超える」と説明した。「僕の給料だとマジでキツくて。維持費…修理費とかガソリン代、保険…めっちゃ高いんですよ。だから今、めちゃく