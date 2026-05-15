雨上がり決死隊・蛍原徹がＭＣを務めるテレビ朝日系「アメトーーク」が、１４日放送された。「意外と４０歳いってる芸人」をテーマに、お見送り芸人しんいち、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、パンサー・向井慧らがゲスト出演。「４０歳の大人としてダメな人」の街頭インタビュー結果が発表され、ナダルとしんいちのデッドヒートの末に、ナダルがワースト１となった。かろうじて最下位を逃れたしんいちだが、「嫌いな芸