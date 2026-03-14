テレビの風潮を、しっかりと分析したことによるチョイスだ。お見送り芸人しんいちが3月13日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。お騒がせ芸人の名を出して総ツッコミを受けるも、その理由で共演者たちを頷かせる場面があった。【映像】パチンコ番組に宮迫博之が出演する！？この日は、「2026年パチンコパチスロドラフト会議」の後編を放送した。コンセプトは「もし自分がパチンコ番組を始めるなら、こんな人とやりたいという