女優・永野芽郁の近況が久々に報じられた。

10月30日配信の「女性セブンプラス」によると、永野は10月下旬、東京・代々木体育館でおこなわれたシンガーソングライター平井大のライブを観覧。一緒にいたのは、6月に退社した永野の元マネジャーだという。

4月に「週刊文春」が報じた田中圭との“不倫疑惑”によって、事実上の活動休止状態となっている永野。7月末にカナダのモントリオールでおこなわれた「第29回ファンタジア国際映画祭」に出席した以外は、表舞台に姿を現していない。さらに9月、同誌が坂口健太郎とその交際相手、そして永野との三角関係を報じたことで、清純派のイメージは完全に消滅してしまった。

ただその一方で、復帰に向けた準備も着々と進んでいるようだ。

「Netflixのドラマが復帰作となりそうです。もともと不倫疑惑が報じられる前から進んでいた企画で、地上波とは違ってスポンサーや視聴者からのクレームが入る可能性も低いことから、正式にゴーサインが出たようです。年内にクランクインの予定だと聞いてます」（芸能記者）

ドラマだけでなく、フィリピンで写真集の撮影がおこなわれたことも報じられた。復帰は迫ってきているようだ。

「もともと若手女優ではトップの存在。出演していたCMはすべて一流のナショナルブランドで、その出演料だけでもかなりの金額を稼いでいたはずです。

不倫報道によってそれらをすべて失ったわけですが、26歳という年齢からも、清純派から脱却するタイミングとも捉えられます。また、不倫相手とされた田中圭さんはそのまま仕事を続け、海外のポーカー大会に出場するなど、ダメージは大きくないように見える。永野さんだけが責めを負うのはいかがなものか……という意見も一部であるのです」（同前）

冒頭のライブ終了後は、元マネジャーと親し気に食事をしていたという永野。復帰に向けたプランを話し合っていたのだろうか。