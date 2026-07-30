女優・俳優
『女優・俳優』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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佐藤二朗、約3週間ぶりにX投稿「君と生きてきて、本当に良かったです」
妻が33年間で初めて自らハグを求めてきたという愛妻エピソードを明かした
日刊スポーツ
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千葉雄大が芸能界入りの経緯語る スカウト受け大学中退、教授が両親を説得
大学中退を望まなかった両親を、担当教授が「就職先が決まった」と説得したという
スポニチアネックス
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膵臓がんを公表した保田泰志「抗がん剤を強めのものに切り換えました」
8月6日から抗がん剤を強めのものに切り換えたと自身のXで明らかにした
日刊スポーツ
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米女優のアリアナ・グランデ 活動休止を説明「少し本音で話していい？」
よろず~ニュース
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小栗旬、金曜ドラマ「LOST10」出演へ 5年ぶり民放ドラマレギュラー
横浜流星主演『LOST10』で唯一無二の異色バディ役を小栗旬が演じる
モデルプレス
2026年8月6日
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広末涼子が地上波復帰、今後の芸能活動について語る
2025年の追突事故や双極性感情障害などで活動休止していた広末が復帰後初の地上波出演
モデルプレス
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米俳優のブラッド・ピット 撮影現場でケンカ仲裁か…該当の俳優が回想
シャイア・ラブーフの奇行に我慢できず「ぶっ飛ばすぞ」と言ったとのことで
よろず~ニュース
2026年8月5日
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「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」出演、マリー・リベラさんが死去
マリー・リベラさんが4月15日、脳卒中で82歳の生涯を閉じたという
よろず~ニュース
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51歳俳優と31歳モデルが「極秘結婚」か アメリカ芸能界で話題呼ぶ
日刊スポーツ
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榮倉奈々が12年ぶりドラマ主演で「アラフォー女優勢力図」に変化の兆し
日刊ゲンダイDIGITAL
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「ギャング・イン・ニューヨーク」など出演 実力派の米俳優、80歳で死去
よろず~ニュース
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55歳俳優 交通事故で瀕死の重傷を負う「奇跡的に助かりました」
スポニチアネックス
2026年8月4日
2026年8月3日
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英俳優のトム・ホランド スパイダーマン役の引退向け計画も「すでに…」
よろず~ニュース
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黒田勇樹が意味新予告「来週、大発表があるかもしれません」
ひげや髪型を変えた最新ショットを投稿し、来週の大発表の可能性を示唆
日刊スポーツ
2026年8月1日
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山本舞香 所属事務所の退所を報告「自分の進むべき道を改めて考えながら」
日刊スポーツ
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山本舞香、所属事務所の退所を発表「今後についてはまだ未定」
他事務所への移籍は考えておらず、今後の活動については現時点で未定とのこと
スポニチアネックス
2026年7月31日
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中川翔子の投稿に「おさしみは痩せる」意味深なハッシュタグ 記者の見解は
Smart FLASH
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芦田愛菜、学業と両立しながら映画撮影「何もかも完璧で怖い」と関係者
「一切、セリフを間違えないんです」と映画関係者が取材に明かした
FRIDAYデジタル