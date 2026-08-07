Smart FLASH

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畑芽育、イケメン12人に囲まれるも「早く帰りたい」…『ブルーロック』の“舞台裏”をキャッチ！
7月13日、東京・日比谷で開催された映画『ブルーロック』のプレミアイベント。主演の高橋文哉をはじめ、「なにわ男子」の高橋恭平、「＆TEAM」のKら…
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「10cm超ヒール」物議の田中みな実、7月には “薬指の指輪” 投稿で亀梨ファンが悲鳴…意外と甘い “炎上対策” で先行きに不安
フリーアナウンサーで女優の田中みな実が、8月5日、映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（9月11日公開）の完成披露試写会に登場した。結婚・妊娠を…
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桑田真澄が野球界に警鐘「野球IQが雑になっている」イチロー、松井秀喜も語った「つまらなすぎるMLB」の弊害とは
巨人2軍監督から侍ジャパンU-12日本代表の監督となった桑田真澄氏が、8月4日、初指揮となる『第12回 BFA U12 アジア野球選手権』（中国・杭州で9日…
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「社会のホワイト化は何も生まない」岸谷蘭丸、喫煙者が “迫害されている” と私見アピールで賛否沸騰
岸谷五朗と岸谷香（元プリンセス プリンセス奥居香）の息子で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸が、8月1日に自身のYouTubeチャンネ…
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『風、薫る』次週予告でゲンナリする視聴者が続出「また恋愛パートか」…怒涛の “看護パート” 乗り越え、再び “モテ話” 乱発か
NHK連続テレビ小説『風、薫る』は、8月7日放送の第95話で、第19週「黎明（れいめい）の翼」が終了した。第19週では、新潟の山村で赤痢が発生。医…
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【甲子園】4人の“元プロ”＆“言葉の魔術師”仙台育英監督に注目「人生最高の夜更かし」開幕戦で飛び出す
連日の猛暑のなか、熱戦が続く第108回全国高等学校野球選手権大会。今年の夏の甲子園は選手のプレーととともに、監督の存在も注目される大会となっ…
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坂口杏里「98kg激変」に続き「ろれつ回らず」でも続く生配信…「配信者におもちゃにされてる」知人は懸念表明
現在、配信者として活動する坂口杏里の近況に、心配の声が寄せられている。「かつてバラエティ番組でタレントとして活躍していた坂口さんですが、そ…
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内田有紀『ラストノート』視聴率半減の大苦戦…最後の頼みは「優子劇場」坂井真紀の “猟奇的演技” が救いの神になるか
8月6日、内田有紀と寺西拓人のダブル主演ドラマ『ラストノート』（フジテレビ系）第5話が放送された。本作は、歩んだ環境も積み重ねてきた人生も…
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『ラブ上等2』和彫り＆小指なし出演者に「刑務所の昼休み」永野も苦笑…「面白いけどキツい」SNSで賛否
シーズン1の大ヒットを受けて、8月4日から配信がスタートしたNetflixの恋愛リアリティ番組『ラブ上等 シーズン2』。同番組は「日本初・ヤンキーの男…
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【そばギャルとおじさん 特別編2】
中年サラリーマンの秋丸泰造。ゴリッゴリの金髪ギャルのじゅりな。立ち食いそば店で天ぷらをシェアしたことをきっかけに「ソフレ（そばフレンド）」に…
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元TBS・山本里菜アナ「赤ベンツ王子」との離婚を発表…爆笑問題から “いじられ祝福” された結婚も、4年半で終了
8月6日、元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜が、自身のInstagramで離婚を発表した。《私事ではございますが、夫婦で話し合いを重ねた結果それぞれ…
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恋人を養子にして財産分与を…薬師寺保栄被告「文書偽造」で懲役1年求刑「バレないと思ったの？」ファンも呆れる “老いらくの恋”
養子縁組届を偽造したとして、有印私文書偽造などの罪に問われた元プロボクシング世界チャンピオン・薬師寺保栄被告（58）。交際相手の薬師寺史歩理…
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LUNA SEA・SUGIZO「『新たな戦前』にしない」発言が波紋…タモリの名フレーズを援用して改憲を全面否定
ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト SUGIZOが、8月5日、自身のXを更新し、日本国憲法に関するポストをした。1990年代のビジュアル系ブームをけん引…
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離婚発表の元TBS山本里菜アナ、“赤ベンツ王子”とのラブラブ投稿から一転…“ナンパ報告”＆“水着公開”で見せていた異変
8月6日、元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜が、自身のInstagramを更新。2022年に結婚した一般男性と離婚したことを発表した。山本は、《私事で…
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「言うてくれたら全然やる」ナイナイ岡村、家事をめぐる妻の不満をグチって女芸人から一喝…たびたび見える “夫婦の温度差” とは
ナインティナイン・岡村隆史が明かした “夫婦の本音” が、議論を呼んでいる。あるひと言をきっかけに、共演者から思わぬ切り返しを受け、言葉を失…
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【VIP席3万超】Number_iが全席一律料金を廃止！米大手エージェント会社と契約で進む“世界標準”化
8月6日、3人組アーティスト・Number_iが公式サイトでライブツアー『Number_i LIVE TOUR No.III』の開催を発表した。ツアー決定を喜ぶ声が広がる一方…
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三山凌輝、ミュージカル共演者が明かした舞台前の“ノリノリ円陣”…公演後「無事に走り抜けた」投稿も今後の仕事は“行き詰まり”
8月7日までに、ミュージカル『愛の不時着』に出演していた俳優・松永一哉がインスタライブを開催。その中で、主演を飾った三山凌輝の舞台裏での“ノ…
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「SNSに載せないように」生駒里奈、祭り中継でのお願いに「正直で可愛すぎ」ファン歓喜…“漢方薬専門店デート”報道でも“神対応”
元乃木坂46のメンバーで、現在はタレントとして活躍中の生駒里奈のX投稿に《いこまちゃん優しい》《生駒ちゃん、正直で可愛すぎます》などの声が寄…
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M!LK 曽野舜太、ロケで「滅」連呼の “持ちギャグ化” に食傷気味の声… バラエティでも「定番ワード化」の是非
8月6日放送の『ゴールデンタッグ』（日本テレビ系）で、ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太と、さかなクンによる旅ロケが放送された。番組内で…
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貴島明日香、ウルフカットに “大人イメチェン”…冬には出産予定、お天気お姉さんから一新した洗練イメージ
モデルでタレントの貴島明日香が、8月6日、自身のInstagramを更新。雰囲気をガラリと変えた新ヘアスタイルを披露し、その変わらぬ美貌にファンから…