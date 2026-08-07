Smart FLASH

坂口杏里「98kg激変」に続き「ろれつ回らず」でも続く生配信…「配信者におもちゃにされてる」知人は懸念表明

現在、配信者として活動する坂口杏里の近況に、心配の声が寄せられている。「かつてバラエティ番組でタレントとして活躍していた坂口さんですが、そ…