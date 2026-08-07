ゴシップ
世間を騒がせる噂や裏話などのゴシップニュースをお届け。
2026年8月8日
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FIFAのインファンティーノ会長 愛人へ多額の金銭支払い疑惑が浮上
UEFA事務局長時代に女性職員と関係を持ち給与を30％引き上げたという
SOCCER KING
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川口春奈と板倉滉が結婚発表 芸能界の慣習が変わりつつある？
FRIDAYデジタル
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ミスドとミセスのコラボ商品、空箱が転売され「ドン引き」など厳しい声
週刊女性PRIME
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板倉滉もクリスタル・パレスに入団？サッカー関係者指摘「大型DF不足で…」
日刊ゲンダイDIGITAL
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浦田俊輔ら「若手だらけ」の巨人がセ・リーグV争い 他球団関係者が困惑
日刊ゲンダイDIGITAL
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巨人の高梨雄平、美女とお泊り不倫か ホテルに入り翌朝まで出てこず
女性と密会した高梨は、試合終わりに6時間待つほどご執心だったという
FRIDAYデジタル
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ドイツの政治家・シュパーン氏が「代理出産」報告も…国民は大激怒の背景
代理出産禁止を推進する党の重職でありながら自身は利用したダブルスタンダードが発覚
現代ビジネス
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消費減税巡り自民党での情報戦 ウソまで飛び交った密室会議の記録を公開
現代ビジネス
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C・ロナウドが婚約者と結婚式へ 招待されない人物は？英メディア予想
サッカーダイジェストWeb
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タイの首都で14歳少年による銃乱射事件 事件前に「予行練習」か
14歳の男子生徒が授業中に発砲し、教師5人が死亡、20人以上が搬送されたという
東スポWEB
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危険運転致傷で起訴された本多灯被告 関係者から怒りも「何をやっている」
東スポWEB
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「あんかけパスタ店の経営が…」三山凌輝、公私ともにピンチへ？
東スポWEB
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千賀滉大 メッツで「居場所なし」か…先発から救援転向、もしくは退団も
同誌は千賀について「ブルペン転向が球団に残る最後の機会」と指摘しており
東スポWEB
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FIFA会長に「驚きの日常と素顔」があった「まるで一国の大統領のよう」
サッカーダイジェストWeb
2026年8月7日
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内田有紀＆寺西拓人が主演の「ラストノート」視聴率半減の大苦戦
Smart FLASH
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マイケル・ジャクソンの歴史的な来日公演 舞台裏や知られざるエピソード
BOOK STAND
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滝沢秀明が熊本の復興支援「男手が必要」で中居正広氏が合流する可能性も
週刊女性PRIME
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「Number_i」ツアーチケットの値段に厳しい声も「売り方汚すぎて笑えない」
今回は大きく5種に分けられており、最高値はVIP GOLD席で32800円だと音楽ライター
週刊女性PRIME
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黒木啓司氏、保護命令違反の疑いで逮捕されていたか 関係者が明かす
宮崎氏に対するDVで2月に保護命令が出され、7月28日に逮捕に至ったという
NEWSポストセブン
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三山凌輝、スキャンダル後に新規仕事ゼロで厳しい局面との報道
Smart FLASH