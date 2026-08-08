エンタメ・芸能ニュース
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2026年8月8日
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高須幹弥氏との対談中に激高 ショートスリーパー堀大輔氏に批判的な声
Smart FLASH
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声優でプロ雀士の伊達朱里紗が結婚を発表 Mリーグではトップ雀士として活躍
スポニチアネックス
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和田アキ子が初めての東京ディズニーランドで号泣 勝俣州和が暴露
「イッツ・ア・スモールワールド」で和田がボロ泣きしていたと勝俣が明かした
スポニチアネックス
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「要介護5」の志茂田景樹氏 今は
TBS NEWS DIG
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令和8年8月8日、レアな吉日に吉報続々 及川光博や五輪メダリストも結婚発表
及川光博は、交際していた一般女性との結婚と妊娠を公式サイトを通じて発表
スポニチアネックス
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笑福亭鶴瓶、瀬戸康史に公開プロポーズ「結婚してくれへん？俺と」
子育てや家族との時間を重視する瀬戸の姿勢にMC鶴瓶が感銘を受け
東スポWEB
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喫煙者の岸谷蘭丸 タバコの社会的損失額への「無知」を露呈か
週刊女性PRIME
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有田哲平、番組ロケで高田馬場を訪れるも「嫌いな街ですね」理由語る
日刊スポーツ
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俳優の及川光博、一般女性との結婚を発表「新しい命を授かっております」
お相手は一般女性で「新しい命を授かっております」と報告している
オリコンニュース
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「ウマ娘」ナリタブライアン役の声優・衣川里佳 結婚を発表
直筆の文書を公開し、お相手は「気ままな私を全力でサポートしてくれる方」とのこと
スポニチアネックス
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川口春奈と板倉滉が結婚発表 芸能界の慣習が変わりつつある？
FRIDAYデジタル
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耳元で声を張っても「もう全然通じない」林家ペーの心を砕くパー子の容態
パー子は火災以降、精神的に人前に出ることが難しくなり、以前からの難聴も悪化
ABEMA TIMES
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ミスドとミセスのコラボ商品、空箱が転売され「ドン引き」など厳しい声
週刊女性PRIME
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鈴木砂羽 子宮筋腫摘出していた…ABEMA番組で告白「全然後悔はない」
大量出血や貧血に悩んだ末に摘出手術を受け「後悔はない」と言及
オリコンニュース
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アインシュタイン・河井ゆずる 悲劇見舞われる「ミナミでぼったくられた」
スポニチアネックス
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池田直人と結婚の佐藤佳奈、芸能事務所所属を発表「多方面で活躍に注目を」
鈴木奈々や村重杏奈らが所属する同社にとってフリーアナウンサーの加入は初となる
スポーツ報知
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元ZONEのドラマーだった人物 芸能界を去ったワケ「だんだんと…」
文春オンライン
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櫻井翔ら5人、それぞれのファンクラブ出揃う 株式会社嵐の公式Xが報告
オリコンニュース
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大久保佳代子に「本名も知らない」男性に貢いだ過去があった
45歳頃に出会った本名も知らない男性に100万円を貢いだという
オリコンニュース
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VIVANTで「生成AI」のシーン登場
TBS NEWS DIG