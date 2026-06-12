永野芽郁
日本の女優、ファッションモデル、タレント。東京都出身、1999年9月24日生まれ。
2026年8月8日
2026年8月7日
2026年8月3日
2026年7月31日
2026年7月30日
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田中圭、地上波ドラマで復活する可能性 報道に賛否が分かれる
Smart FLASH
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田中圭は復活劇が話題、一方で永野芽郁は今も地上波復帰にほど遠いか
田中と不倫騒動のあった永野芽郁も、写真集を発売しNetflix映画の主演を務めることに
日刊ゲンダイDIGITAL
2026年7月18日
2026年7月7日
2026年7月6日
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永野芽郁のイベント「仕事、辞めないからね！」の発言にファン涙か
参加者によると永野は去り際に「私、仕事、辞めないからね！」と言ったそう
週刊女性PRIME
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江頭2:50が女性への「問題行動」で物議 永野芽郁を巡る騒動から1年余り
デイリー新潮
2026年6月26日
2026年6月25日
2026年6月22日
2026年6月18日
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永野芽郁、二股不倫疑惑に反論する可能性浮上か「今さら否定すんねや」の声
二股不倫疑惑に関し、インタビューで否定するスタンスと女性セブンが伝えた
Smart FLASH
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永野芽郁 斬新なビジュアル変化に…業界から疑問視も「今やることか？」
女性自身