¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹¾Æ¬2:50¡Ê60¡Ë¤¬4Æü¡¢TBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡×¤Î¹±Îã´ë²è¡¢ÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ßÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¹¾Æ¬¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú¥²¥ê¥éÀ¸ÇÛ¿®¡Û¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤·¤Ê¤¬¤é´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÛ¿®¤ÎÅÓÃæ¤Ç¹¾Æ¬¤Ï¡Ö¹Ô¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢TBS¤Î¤¢¤ëÀÖºä¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£X¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤«¤é¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤â¤¢¤ê¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¡©¡×¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤¢¤ì¤«¡ª¡©¡×¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤É¤³¤ä¤Í¤ów¡×¤È¡È¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤òÃµ¤»¡É¾õÂÖ¤Ë¡£¥³¡¼¥¹¤Î±èÆ»¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¹õ¥¹¥Ñ¥Ã¥ÄÈ¾Íç»Ñ¤Î¹¾Æ¬¤¬¸«ÀÚ¤ì¤ë¤È¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó±Ç¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤·w¡×¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¡¢·ã¼Ì¡ª¡×¡Öº¸Ã¼¤Ë¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÂçÁû¤®¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾Æ¬¤Ïº£Ç¯3·î¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ö²¶¤Î½÷¤Ë¤Ê¤ì¡Á!¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é±ÊÌî²ê°ê¤ò¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ÇÄÉ¤¤²ó¤·¡¢»Ê²ñ¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é±©¸ò¤¤¹Ê¤á¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£±ÊÌî¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¹¾Æ¬¤òÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¹¾Æ¬¤Ï¤½¤Î¸åYouTubeÆ°²è¤Ç¼Õºá¡£TBS¤â¡ÖÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢TVerÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£